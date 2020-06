Cum puteti proteja mediul cu minimum de efort?

Ziare.

Acestia lupta impotriva productiei masive de plastic optand pentru folosirea produselor prietenoase cu mediul, produse biodegradabile sau reciclate, care atunci cand sunt aruncate se descompun fara a elimina toxine si fara a ataca solul, panza freatica, plantele sau animalele.Una dintre cele mai mari probleme legate de protectia mediului sunt ambalajele de plastic prezente la fiecare achizitie.Fie ca ne cumparam alimente, haine, produse de curatenie sau cosmetice ambalajele sau pungile in care acestea vin nu respecta intotdeauna normele europene, fiind realizate din materiale daunatoare mediului.Chiar daca folosim acea celebra "punga cu pungi" si reutilizam pungile, pentru a ne limita consumul de pungi de plastic, acestea tot se vor distruge la un moment dat. Atunci cand le aruncam descompunerea va dura zeci de ani, poluand mediul.Din drag pentru natura, pentru oameni si pentru toate vietatile - noi, cei de la Pungescu - va oferim alternativa atestata si inzecit mai buna a pungilor de plastic - sacosele biodegradabile!Pungile si sacosele biodegradabile ii insotesc pe oameni in fiecare zi, iar acum le puteti oferi clientilor dumneavoastra pungi care se descompun usor si nu ataca deloc mediul inconjurator. Pungile de la Pungescu nu numai ca sunt biodegradabile, ci sunt si 100% BIO - elementele in care se descompun ajuta la fertilizarea solului!Cu o experienta de peste un deceniu Pungescu iti ofera pungi simple sau imprimate biodegradabile. Acestea sunt realizate din amidon de porumb si pot fi folosite indiferent de afacerea pe care o ai, de la farmacii, la magazine alimentare sau companii cu profil industrial.Puteti alege pentru personalizare pungi de tip maieu sau banana, ambele fiind de o rezistenta ridicata. Pungile biodegradabile pe care le producem respecta standardele impuse de tipul EN 13432.In plus, certificarea noastra TUV va asigura ca achizitionati pentru afacerea dumneavoastra doar pungi cu adevarat biodegradabile. Deoarece pungile biodegradabile de la Pungescu respecta standardele, avand o grosime maxima de 50 de microni, nu mai trebuie platita ecotaxa.Asadar, faceti economii, nu faceti rabat de la calitate si va promovati si afacerea intr-un mod eficient!Atunci cand cumpara o punga cei mai multi romani o vor pastra pentru mai mult timp si o vor folosi in diverse activitati. Atunci cand pleaca intr-o calatorie, atunci cand ies din nou la magazin sau la piata acestia vor prefera sa foloseasca punga pe care deja o au acasa.In cazul in care isi doresc sa le duca ceva prietenilor sau familiei, precum mancare gatita chiar de ei, acestia vor utiliza din nou pungile pe care le au deja.Totusi, cele mai dese sunt ocaziile in care uitam pungile acasa, asa ca in fata casei de marcat suntem nevoiti sa cumparam una noua.Iar cum protectia mediului inconjurator a devenit un interes general, clientii nu se vor mai gandi de doua ori atunci cand le veti oferi o punga biodegradabila, ci vor fi chiar incantati de rezistenta ei si de faptul ca nu ataca mediul.Cum pungile se folosesc foarte des, uneori aceeasi punga fiind folosita chiar de mai multe persoane, imaginea sau textul de pe punga raman intiparite pe retina oamenilor. Cel mai bun exemplu sunt pungile acelea de la magazinele de cartier pe care scrie "Thank you". Cu siguranta stiti exact cum arata. In acelasi mod puteti face oamenii sa va cunoasca afacerea si imaginea.Pungile biodegradabile de la Pungescu pot fi personalizate cu logo-ul afacerii dumneavoastra - cea mai recomandata varianta - dar si cu texte simple, mesaje pentru sarbatorile populare sau o grafica mai complexa. Incearca pungescu.ro pentru mai multe informatii.Clientii vor observa negresit efortul, iar cand vor afla ca punga este una biodegradabila cu siguranta le vor spune si prietenilor, pentru a proteja mediul impreuna. In plus, folosind foarte des si in numeroase locuri punga imprimata cu logo-ul afacerii, in culorile specifice, si alti oameni vor fi expusi la imaginea acesteia.Astfel, atentia le va fi atrasa constient sau inconstient. Oricare ar fi situatia, cand va vor revedea logo-ul creierul lor le va spune ca afacerea este cu siguranta una serioasa, deoarece a recunoscut in amintiri imaginea cu punga biodegradabila personalizata. Sau poate chiar ca atentia li se va concentra atat de mult pe culorile pungii biodegradabile incat vor cauta imediat afacerea.Pungile biodegradabile sunt cea mai buna solutie atunci cand vine vorba de protejarea mediului, dar si de a oferi calitate fara rabat clientilor dumneavoastra!