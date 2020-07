Ce culoare are, in realitate, cerul. Motivele pentru care noi nu putem percepe aceasta nuanta

Pentru ca este un subiect complex ce implica multe cunostinte de fizica-optica, am apelat la meteorologul Elena Cordoneanu, recunoscuta pentru darul ei de a explica simplu, pe intelesul tuturor, fenomene complicate."Lumina solara, care este compusa din radiatii de diferite lungimi de unda, ajunge la noi, pe Pamant, trecand prin atmosfera. Atmosfera este compusa din diferite gaze (oxigen, nitrogen, azot, dioxid de carbon), particule solide fine si vapori de apa. Radiatia solara interactioneaza cu acesti componenti atmosferici diferit, in functie de lungimea de unda. Astfel,. Albastrul este imprastiat, dispersat in toate directiile, mai mult decat celelalte culori., asa ca noi vedem cerul albastru.Cel mai albastru este cerul amiezei, pentru ca atunci ochiul nostru inregistreaza culoarea albastru venind din intreaga atmosfera -la apus sau rasarit vine doar dintr-o parte, de unde vine radiatia solara." ne-a explicat. Eveniment intens dezbatut de localnici, pe retelele de socializare, care au fost inundate de fotografii cu fenomenul straniu.Chiar si autoritatile statului l-au consemnat, pe pagina oficiala Curand stirea avea sa faca inconjurul lumii.Singura explicatie plauzibila a fost aceea caNu radeti, nu din cauza consumului de marijuana.In oraselul cu pricina exista o ferma de marijuana -crescuta pentru scop medicinal.Copperstate Farms este cel mai mare furnizor de marijuana medicinala din Arizona. Are peste 200 de angajati si se intinde pe o suprafata de peste 16 hectare, pe care cresc peste 70 de tipuri de canabis.Ferma foloseste lumini ultraviolete pentru a ajuta plantele sa creasca, spune purtatoarea de cuvant a companiei. Lumina ultravioleta s-a reflectat din stratul de zapada, iar ceata a reflectat-o, la randu-i, in nori. Rezultatul a fost un cer de culoare mov.Nu toti localnicii au fost insa convinsi de aceasta explicatie.Bunaoara, Cara Smith, cea care a facut primele fotografii in acea dimineata, in drum spre munca, si care lucreaza chiar la ferma de marijuana, spune ca luminile mov sunt mereu acolo dar niciodata nu au mai colorat cerul.Si, pentru ca subiectul ne ingaduie putina poezie, incheiem prin a spune ca pana la urma poate si culoarea cerului, precum frumusetea, e in ochii privitorului.