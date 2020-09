FOTO Nivelul lacului Techirghiol a scazut cu un metru din cauza secetei prelungite, pentru prima data in ultimii 50 de ani

"Specialistii A.B.A.D.L. s-au deplasat in zona si au intocmit un raport in care au stabilit ca schimbarile climatice din ultimii ani au afectat spatiul hidrografic Dobrogea-Litoral, iar in privinta lacului Techirghiol s-a ajuns, in prezent, la scaderea nivelului lacului cu aproximativ un metru. Cauzele care au dus la acest rezultat sunt legate in special de lipsa precipitatiilor din ultimii ani, dar si de temperaturile ridicate din anii anteriori, dar si din acest an care au accentuat procesul de evaporatie pe lac", au transmis Apele Romane Dobrogea - Litoral pe pagina de Facebook Acestia sustin ca un alt factor ar fi asociat cu sistemul de irigatii din zona care este dezafectat:"Un alt factor importat, care a influentat scaderea nivelului de apa din lac, este legat de sistemul de irigatii din zona care in momentul de fata este dezafectat si care aducea un aport semnificativ de apa prin scurgerea directa in Lacul Techirghiol, pentru ca terenurile agricole din zona sunt la un nivel mai inalt comparativ cu nivelul luciului de apa. Prin urmare nivelul apei din lac la ora actuala este asemanator cu nivelul lacului inainte de punerea in functiune a sistemelor de irigatii in jurul anilor '70- '80", au mai transmis reprezentantii ABADL."Si in acest caz, al Lacului Techirghiol, tragem un semnal de alarma si anuntam din nou autoritatile centrale in ceea ce priveste secarea lacurilor din zona Dobrogei pentru ca cel mai probabil acest fenomen se va accentua in anii urmatori", a declarat directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (A.B.A.D.L), Bogdan Bola.