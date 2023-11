Cehii castiga deja bani cu eolienele din Dobrogea

Cehii de la CEZ, grupul energetic care intentioneaza sa construiasca in doua localitati dobrogene cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, au inceput sa primeasca certificate verzi pentru energia pe o produc turbinele lor.

Certificatele verzi ii ajuta pe investitori sa isi amortizeze cheltuielile din acest domeniu, acest lucru fiind foarte dificil fara ele din cauza costurilor mult prea mari, potrivit Ziarul Financiar.

Astfel, pentru fiecare MWh de energie produs din surse regenerabile se aloca un anumit numar de certificate verzi in functie de sursa. Fiecare furnizor de energie electrica (ex Electrica) trebuie sa aiba in cosul pe care il livreaza consumatorilor un anumit procent de energie verde si face dovada acestei procent prin numarul de certificate verzi pe care il cumpara de la producatorii de profil. Pretul maxim al unui certificat este de 55 de euro.

Potrivit reprezentantilor CEZ, parcul eolian genereaza deja energie cu cele 100 de turbine conectate.

Parcul pe care cehii vor sa-l construiasca in Dobrogea prevede montarea a 600 de MW, echivalentul a 240 de turbine eoliene in doua comune Cogealac si Fantanele.