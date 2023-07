Tot mai mulți români care locuiesc la curte semnalează prezența agresivă a limacșilor care au distrus tot ce le-a ieșit în cale, de la culturile de cereale, până la grădinile cu flori.

Acest melc fără cochilie a părut recent în România, a cărui prezență a fost raportată mai întâi în zona Brașov-Harghita pentru ca în cele din urmă, apariția lui să fie remarcată în aproape toate zonele țării, la câmpie, deal sau munte.

Limaxul spaniol sau limaxul ucigaș (Arion lusitanicus) este o specie de melc fără cochilie, originară din sudul Europei, dar unele studii îl indică originea în Algeria, altele în Franța.

Cert este că nici măcar biologii nu au ajuns la o concluzie comună, studiile fiind încă în desfășurare și au concluzii preliminare contradictorii. Este clasat printre cele mai invazive o sută de specii din Europa, iar călătoria pe acest continent ar fi început dinspre peninsula Iberică spre estul continentului.

Se spune că melcul ar fi fost introdus inițial prin legume din Spania, însă o altă variantă susține drept ”mijloc de transport” pământul de flori.

Cum și de unde au ajuns limacșii ucigași în România contează acum mai puțin. Grav este că deocamdată nu există un tratament eficient care să oprească invazia.

Cum scăpăm de limacși

Pe grupurile de Facebook dedicate grădinăritului oamenii se vaită că au ajuns la capătul răbdării din cauza limacșilor care le-au distrus culturile și grădinile cu flori. În speranța unei tratament minune, cer soluții eficiente, sfaturi celor care au reușit să combată dăunătorul.

”Eu nu am în gradina, dar seara vin din iarba mare de la vecini și mănâncă din straturi tot ce prinde. Dar mi-a zis cineva sa pun în jurul straturilor sare mare. Zis și făcut...și ce să vezi nu mai vin. Dar când plouă trebuie sa pui iar, că mai spala ploaia”, este unul dintre sfaturile oferite de un ”om pățit”.

Inginerii horticoli susțin că sarea alungă limacșii, dar, în timp, distruge pământul, motiv pentru care nu este chiar cea mai bună soluție.

”Cea mai bună metoda sa scăpați de ei sunt rațele indiene, eu am cumpărat două și m-au salvat, nu făceam față să îi adun, mâncau tot până la rațe am încercat tot dar nu a funcționat nimic. Aceste rațe mănâncă doar melci, nu strică nimic în grădina, le trebuie foarte multe vase cu apă!”, este sfatul dat de un alt grădinar.

Problema este că acest soi de limax nu prea are dușmani naturali. Nici aricii, despre care se știe că se hrănesc cu melci, nu par a fi interesați de limaxul spaniol. Singura soluție realmente eficientă este colectarea lor manuală, zilnic și distrugerea lor cu substanțe chimice (fosfat de fier).

Alte persoane au explicat că au adus moluștele în grădinile lor cu pământul de flori.

”Acești melci i-am găsit și în sacul de pământ de flori, așa că i-am pus direct în ghiveci! Trebuie totul controlat ca mănâncă și flori! De trei ani mă chinuie, mereu cu sare și granule și apar alții, nu pot scăpa de ei! Acum văd ca au apărut și la bloc!”

”Noi îi avem de câțiva ani și am încercat tot ce am citit, de la capcane cu bere, la sare... Tot rămâneau câțiva "de sămânță"!

”Ne-au distrus tot în grădină!”, se vaită un alt român.

Cei care au studiat mai intens problema sunt de părere că pământul de ghiveci ar fi sursa principală a acestor dăunător care nu existau până acum câțiva ani în curțile românilor.

”Ai avut de curând plante la ghiveci în curte? Este limax spaniol... face ravagii în culturi, mănâncă până și alți melci. Adulții se adună iar pentru a scăpa de ouă trebuie să sapi bine pământul. Dă preventiv și cu o soluție concentrată că nu se știe...”, este sfatul unui cetățean.

”E limaxul spaniol sau "limaxul ucigaș", mănâncă toate plantele care îi ies în cale și i se spune ucigaș pentru că mănâncă și alți melci mai mici. Are și un mucus toxic și este foarte greu de oprit/exterminate”, explică un altul.

Mucusul lăsat în urmă de limax este purtător de bacterii

Mucus lăsat în urmă de limax pare a fi într-adevăr toxic și se întâlnește în special pe fructele și legumele care cresc aproape de sol (căpșuni în special). Mucusul poate conține bacteria (E coli, de exemplu), iar fructele sau legumele care prezintă astfel de urme nu trebuie consumate. Grădinarii sunt sfătuiți chiar să poarte mănuși atunci când îndepărtează manual limacșii.

Pentru grădinile de mici dimensiuni sunt recomandate capcanele. Coaja de grepfrut, care să păstreze puțin din pulpa fructului, se presară în grădină. Limacșii sunt atrași de acest ”desert”, astfel că pot fi adunați manual mult mai rapid și înlăturați din grădină. Trebuie apoi distruși chimic, nu aruncați într-o altă grădină, pentru a nu perpetua necazul.

Un adult depune sute de ouă în timpul vieții sale

Limaxul spaniol este activ mai ales în timpul nopții și pe vreme umedă în timpul zilei. Densitățile pot ajunge la 50 de indivizi pe m2 sau local chiar mai mult.

Specia are un ciclu de viață anual. Împerecherea începe la început de vară, iar ouăle sunt depuse în crăpăturile solului până la 10 cm adâncime, sub Frunze uscate sau sub maldărul de deșeuri vegetale. Un melc adult depune de obicei aproximativ 400 de ouă în timpul vieții sale.

Ouăle eclozează din toamnă până în primăvară. Nici ouăle, nici melcii nu pot supraviețui la temperaturi sub -3 °C, așa că supraviețuirea în timpul iernii depinde de ascunderea sub adăposturi. În mod normal, adulții mor toamna odată cu temperaturile scăzute.

Preventiv este bine ca în grădină să nu lăsați depozite de deșeuri vegetale (frunze uscate în special), lemne, folii din plastic etc. Este locul preferat pentru depunerea ouălor.

Limaxul Negru, cunoscut și sub denumirea de melc negru, este o altă specie extrem de dăunătoare în grădini.

