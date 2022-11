Imagini din culisele reclamei cu Messi și Ronaldo și detaliul care a dezamăgit lumea VIDEO

Messi și Cristiano Ronaldo, cei mai mari fotbaliști ai planetei, fac pereche într-una dintre cele mai reușite reclame din istorie.

Cu o zi înaintea începerii Campionatului Mondial de fotbal, brandul exclusivist Louis Vuitton a lansat pe piață o reclamă cu cei doi jucând șah.

Victoria este în minte, scrie în textul reclamei pentru care Vuitton a plătit bani grei, de ordinul milioanelor de euro și care este socotită una dintre cele mai reușite din istorie.

Louis Vuitton a publicat și imagini din culise, însă detaliul care i-a dezamăgit pe oameni a fost acela că Messi și Ronaldo nu s-au întâlnit efectiv față în față, pozând în momente diferite pentru fotograful Annie Leibovitz.

Ce au declarat cei doi:

Messi: Va fi a cincea mea Cupă Mondială. Victora cea mai memorabilă pentru mine a fost când oamenii m-au aclamat.

Ronaldo: Va fi a cincea mea Cupă Mondială. Cred că e o performanță mare. Cel mai important succes a fost când am câștigat primul titlu pentru naționala Portugaliei.

Messi și Ronaldo au vorbit apoi despre cât de bune sunt produsele Louis Vuitton și despre cum s-au simțit la filmări.

Yeah so they weren’t actually in the same room. Still goated ad fair play to Louis Vuitton 👏pic.twitter.com/8FkEO04y9A