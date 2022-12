Imaginile care fac înconjurul planetei: Messi și mama lui, după finala Campionatului Mondial VIDEO

Lionel Messi a marcat două goluri în finala Campionatului Mondial dintre Argentina și Franța, iar echipa lui s-a impus la lovituri de departajare.

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din Qatar, duminică seară, la Doha.

Este pentru a doua oară când Messi este desemnat cel mai bun jucător al competiţiei, după ce a mai primit acest trofeu şi în 2014, la finala pierdută cu Germania.

Messi a marcat două goluri pentru Argentina în finala cu Franţa şi a transformat şi la loviturile de departajare.

Messi a ridicat, în sfârșit, trofeul care îi lipsea din palmares. Nu înainte de a fi felicitat chiar de mama lui, pe teren.

We're not crying, you're crying! Actually we are crying

Messi with his mother ❤️pic.twitter.com/YPeWo5y5NQ