Piers Morgan: "Cristiano Ronaldo e cel mai bun din toate timpurile" Pe ce loc l-a pus pe Messi

O nouă performanță magistrală din partea lui Messi, în semifinala de la Campionatul Mondial împotriva Croației, a redeschis discuția despre cel mai mare fotbalist din toate timpurile.

Gary Lineker, starul fotbalului englez, se întreabă retoric: "Mai e vreo dezbatere?".

"Nu, nu e. E Ronaldo", i-a replicat Piers Morgan, jurnalistul britanic care a realizat interviul celebru cu CR 7, care a semnat plecarea fotbalistului de la Manchester United.

"Cristiano Ronaldo e cel mai bun din toate timpurile, Maradona al doilea, Messi al treilea (posibil chiar pe 4, după R9)", a comentat Morgan. R9 este brazilianul Ronaldo.

Is there still a debate? Asking for a goat.

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb