Ce crede Mihaela Buzărnescu despre Simona Halep, prinsă dopată la US Open: ”Cu toții știm”

Jucătoarele de tenis Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian şi Mihaela Buzărnescu au postat în reţelele de socializare mesaje de susţinere pentru Simona Halep, după ce aceasta a fost testată pozitiv la un control antidoping.

''Deşi poate nu suntem cele mai bune prietene, o cunosc destul de bine pe Simona de zeci de ani pentru a crede cu tărie că nu ar atinge cu bună ştiinţă nicio substanţă dopantă. Tenisul reprezintă fair play şi lăsarea rivalităţilor deoparte. Este o jucătoare extraordinară care cred că a câştigat totul prin meritele sale'', a scris Sorana Cîrstea (32 ani, 39 WTA) în postarea sa.

''Sper că va lupta şi va face lumină în acest caz, pentru ea şi pentru sportul nostru iubit. WADA (Agenţia Mondială Antidoping, n. red.) este o entitate foarte profesionistă care o va ajuta să descopere adevărul'', a mai afirmat Cîrstea în mesaj.

La rândul său, Jaqueline Cristian (24 ani, 82 WTA) a scris: ''Am crescut urmărind meciurile ei şi câştigând trofee, am privit-o cu admiraţie pentru marea jucătoare care este şi am fost inspirată de ea, deoarece ştiu cât de greu este să ajungi în vârf, mai ales când eşti dintr-o ţară mică precum România. Este o adevărată campioană şi cred cu tărie că nu a trişat ori a luat ceva de pe lista produselor dopante''.

''Fii puternică şi luptă până la capăt! Sunt sigură că lucrurile vor ieşi bine pentru tine'', a mai spus Cristian.

Mihaela Buzărnescu (34 ani, 386 WTA), fostă număr 20 mondial, a fost mai scurtă în mesajul transmis: ''Îţi ţin pumnii. Cu toţii ştim ce luptătoare eşti''.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele'', a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

''În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a mai spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vineri, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.

