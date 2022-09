Mihai Stoica, replică acidă pentru Dan Șucu: ”Așa e, nu am construit nicio canapea în viața mea”

MIhai Stoica, manager la FCSB, și afaceristul Dan Șucu, unul dintre investiTorii de la Rapid, au intrat într-un conflict al declarațiilor după meciul disputat de giuleșteni contra celor de la FCU Craiova.

Astfel, după ce Mihai Stoica a cerut măsuri aspre pentru Cristi Săpunaru (filmat în meomentul în care lovește o persoană la vestiare), Dan Șucu a precizat că oficialul FCSB nu e în măsură să comenteze, sugerând că n-a construit nimic în viața lui.

„Ce mă șochează este cum a apărut Dan Șucu. Trăiește foarte vișiniu în ultima vreme, are șapcă vișinie, fular vișiniu când vorbește. Dar când spune câte ceva, e pe lângă subiect rău. Zice de mine că nu am construit nimic. Așa e, nu am construit nicio canapea în viața mea”, a declarat Stoica, referindu-se la afacerea cu mobilier deținută de Dan Șucu.

”Să îi explic cam ce am construit eu în 2005: echipa aia cu Ghionea, Nicoliță, Boștină. Am făcut o echipă care a câștigat derby-ul fără revanșă în 2006. Niciodată două echipe din România nu se vor mai întâlni într-o fază atât de avansată a unei competiții europene.

Să vorbești tu când în Giulești se întâmplă toate nenorocirile? Întrebați-l pe Ioan Andone, când a primit o pungă cu lichid uman în cap! Întrebați-l pe Reghe, când a primit o pungă cu suc în cap. Au făcut prăpăd cu Craiova pe Arena Națională mereu. Acum, deodată, când sunt înjurați trebuie să înjure și ei...”, a completat Mihai Stoica, la Orange Sport.

