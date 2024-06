Mircea Lucescu: Nu exista echipe mai bune ca Sahtior

Favorit la calificarea in sferturile Ligii Campionilor, Mircea Lucescu a lasat deoparte modestia si a afirmat ca Sahtior Donetk a ajuns la nivelul granzilor FC Barcelona si Arsenal Londra.

"Nu exista echipe mai bune ca noi. Am pierdut cu 5-1 in toamna cu Arsenal, dar s-au comis greseli incredibile de arbitraj contra noastra si rezultatul n-a reflectat cursul partidei. Doua saptamani mai tarziu, la Donetk, i-am dominat si am castigat cu 2-1.

Am vazut recent cum Arsenal a batut-o pe Barcelona... Iar noi deja am invins-o la ea acasa.", a declarat Mircea Lucescu intr-un interviu acordat publicatiei L'Equipe.

Intrebat care este cel mai bun antrenor al momentului, "Il Luce" l-a nominalizat pe tehnicianul Barcelonei, Pep Guardiola, dar n-a uitat sa-l treaca in revista pe Jose Mourinho.

"Mie imi place sa-mi cresc si sa-mi educ jucatorii. Mourinho ramine un zeu al rezultatelor ca antrenor, insa cel mai bun din lume este, probabil, Guardiola. As vrea sa-l vad insa la un club mai putin puternic. Stiu destui tehnicieni care au pornit bine in cariera, dar au avut dificultati mai departe.", a mai spus Lucescu.

Sahtior Donetk va intalni, marti seara, pe teren propriu, formatia italiana AS Roma in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. In tur, ucrainenii s-au impus cu 3-2 si au prima sansa la calificarea in sferturile competitiei.

Intalnirea se va disputa de la ora 21:45 si va fi transmisa in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

C.F.

