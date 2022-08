Mohammad Murad anunță pași mari spre preluarea clubului Dinamo! "80 la sută e rezolvat"

Onul numelui de afaceri Mohammad Murad a fost asociat cu două echipe de fotbal: Dinamo și Petrolul.

Afaceristul libanez, care deține hoteluri și restaurante în București și la malul mării, spune că este interesat de Dinamo și că lucrurile sunt rezolvate în proporție de 80 la sută.

Există totuși încă impedimente.

”Am avut o întâlnire foarte constructivă și suntem pe linia dreaptă. Am grăbit cât se poate de mult lucrurile. Un obstacol este cel care deține acțiunile. Trebuie să înțeleagă că dacă nu are soluții, trebuie să cedeze aceste acțiuni într-un mod, zic eu, corect. E păcat să blocheze planurile noastre pentru niște aberații. Tare aș vrea să rezolvăm cât se poate de mult procedura și să fie lucrurile bătute în cuie în cel mai scurt timp.

Părerea mea este că lucrurile sunt rezolvate într-un procent de peste 80%. Suntem interesați de Dinamo eu și un grup de persoane. Nu sunt singur în acest demers.

Aș vrea ca toată lumea care poate să sprijine proiectul de reconstrucție al lui Dinamo, s-o facă. Așteptăm azi, mâine, un răspuns concret și sper să fie în sensul bun. N-au picat în nicio secundă negocierile cu Dinamo, totuși, problema nu este pe termen scurt, ci pe termen lung”, a declarat Mohammad Murad pentru playsport.ro.

Nu vrea la Petrolul cu actualul primar

El spune că au fost discuții și cu cei de la Petrolul Ploiești, dar nu are de gând să meargă la echipa prahovenă. "O zic de la început: cât timp este actualul primar în funcție, eu nu voi investi niciun leu în Ploiești! O cunoștință a fost la Ploiești și a purtat el un dialog, atât. Am fost invitat la o discuție acolo, dar, repet, am avut o experiență neplăcută cu actualul primar din Ploiești! Era atractivă echipa Petrolul Ploiești, dar nu cu actuala conjunctură, implicit actuala conducere din Ploiești.”

