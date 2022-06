Simona Halep și Patrick Mouratoglou, imagini de colecție de la un eveniment special VIDEO

Chiar dacă rezultatele de până acum nu sunt grozave, Simona Halep și Patrick Mouratoglou au o relație tot mai strânsă la antrenamente, dar și în afara lor.

Simona Halep a fost invitată specială la ceremonia de absolvire a celor care au urmat cursurile Mouratoglou International School. Acesta instituție de învățământ este situată în interiorul academiei de tenis deținute de antrenorul francez, însă oferă cursuri variate, de la geografie, la chimie sau limbi străine.

"La Școala Internațională Mouratoglou am ales un sistem care utilizează suport personalizat axat pe progresul elevului, pentru a-l ajuta să atingă excelența. Predarea este

pe baza principiilor din sport și a performanțelor de top, cum ar fi muncă asiduă, rigoare și determinare", se arată în prezentarea școlii.

Simona Halep s-a distrat grozav pe parcursul ceremoniei

