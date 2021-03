"Fetele erau facute vaci, gaini, dobitoace". Cum a fost batuta si umilita Nadia Comaneci de Bela Karolyi pana facea hemoragie nazala

Super gimnasta noastra a fost batuta si jignita in repetare randuri de antrenorii sai, conform unor dosare din Arhiva Securitatii.In cartea "Nadia si Securitatea", istoricul Stejarel Olaru a scos la iveala momente din viata Nadiei Comaneci.Autorul scrie in volumul sau despre anumite evenimente incredibile petrecute la lotul national, care-l aveau in prim plan pe antrenorul Bela Karolyi Detaliile preluate de fanatik sunt de-a dreptul socante.Gimnasta a fost interceptata si in propria casa, la Onesti.Nadia Comaneci si Teodora Ungureanu, o colega de la lotul national, povestesc unor ziaristi veniti de la Bucuresti bataile incasate de la antrenorul Bela Karolyi.T. (Teodora Ungureanu): Da, si aia in Spania, cand ti-a dat o palma de era sa dai cu capul de cantar?C. (unul dintre jurnalisti): Ti-a dat tare?Ob. (Nadia Comaneci / numele ei era inlocuit in multe rapoarte sau interceptari cu "obiectiva"): Mi-a dat."In toata perioada deplasarii din Spania, antrenorul Bela Karolyi a avut o comportare dura fata de sportive si in mod deosebit fata de Nadia Comaneci si Teodora Ungureanu. In acest sens a lovit-o pe Nadia in timp ce facea controlul greutatii corporale..." - Sursa "Lily" catre capitanul Nicolae Ilie.FOTO: Nadia Comaneci si Teodora Ungureanu. FOTO: Facebook / Nadia ComaneciNu doar Bela Karolyi o batea pe Nadia Comaneci. Si un alt antrenor a agresat-o fizic pe sportiva."Pe 9 august s-a mai petrecut un incident, ultimul din acest episod al razvratirii. Spre seara, antrenorul Condovici s-a deplasat la locuinta Mariei Simionescu pentru a solicita explicatii privind plecarea gimnastei din hotelul centrului sportiv si, in timpul discutiilor aprinse, Nadia a fost lovita de antrenor", se arata in cartea "Nadia si Securitatea.Conform fanatik , gimnasta ar fi fi primit multi bani pentru rezultatele deosebite de la Olimpiada de la Montreal, atunci cand a obtinut notele de 10."Eu am auzit ca Nadia ar fi primit o masina Dacia 1300 si cca. 300.000 (de) lei, plus 80.000 (de) dolari" - profesor din Onesti catre un ofiter de Securitate in septembrie 1976.CITESTE SI: