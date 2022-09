Vietnamezii plang dupa Romania

Absenta echipei nationale de fotbal a Romaniei la Campionatul European din 2012 reprezinta un motiv de suparare in Vietnam.

Jurnalistii din Vietnam regreta ca tara noastra nu s-a calificat intre cele 16 participante de la EURO 2012, fiind convinsi ca tara noastra ar fi facut o figura frumoasa.

Publicatia vietnameza Dantri aduce ca argument pentru sustinerea acestei idee turneele finale din 1996, 2000 si 2008, cand Romania a fost repartizata de fiecare data in "grupa mortii".

In 1996, Romania a jucat alaturi de Franta, Spania si Bulgaria, patru ani mai tarziu am avut ca adversare Germania, Anglia si Portugalia, pentru ca la ultima participare la un turneu final, in 2008, sa jucam alaturi de Franta, Italia si Olanda.

Campionatul European din 2012 se va disputa intre 8 iunie si 1 iulie si va fi gazduit de Ucraina si Polonia.

