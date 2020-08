Neymar: "Infrangerea face parte din sport, am facut tot ce am putut"

"Dezamnagit ca nu incheiem sezonul cu cea mai frumoasa recompensa, dar asta este viata. Ne-am luptat din toate puterile. Felicitari lui Bayern. Si ma multumesc mult voua pentru sustinere pe durata acestei aventuri", a scris Mbappe.Pe Twitter Neymar a notat si el ca PSG a facut totul: "Infrangerea face parte din sport. Am facut tot ce am putut, am luptat pana la final. Va multumesc pentru sustinere si afectiune. Felicitari lui Bayern".Formatia Bayern Munchen a invins, duminica, la Lisabona, echipa Paris Saint-Germain, scor 1-0, si a castigat Liga Campionilor pentru a sasea oara in istorie.