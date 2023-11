Djokovic a ajuns la al 70-lea ”Big Title” din carieră. Ce urmează pentru tenismenul sârb: ”Acesta e obiectivul”

Tenismanul sârb Novak Djokovic a afirmat, după câştigarea celui de-al 40-lea titlu ATP Masters 1.000 din cariera sa, duminică, la Paris, că victoriile la astfel de competiţii importante "au o valoare dublă" în această etapă a carierei sale şi a anunţat că merge la Turneul Campionilor de la Torino cu obiectivul de a-şi "securiza locul de număr unu mondial".

"Sunt foarte mulţumit, foarte mândru că am câştigat 40 de titluri Masters 1.000. Rămân întotdeauna recorduri de doborât şi noi obiective. În această etapă a carierei mele, câştigarea tuturor acestor turnee, cele mai importante turnee din lume, are o valoare dublă. Mă gândesc mereu la următorul turneu, la următoarea provocare, aşa este când eşti jucător profesionist. Merg la Torino pentru a încerca să-mi securizez locul de numărul unu mondial. Acesta este obiectivul pentru acest final de an. Apoi va fi Cupa Davis, unde voi juca pentru ţara mea, Serbia", a spus Djokovic.

Sârbul s-a confruntat cu probleme la stomac pe durata competiţiei din capitala Franţei, dar a reuşit să treacă peste ele şi să cucerească pentru a şaptea oară trofeul la Paris-Bercy.

"A fost o provocare pentru mine să mă simt bine şi să mă recuperez, cu cinci meciuri jucate în cinci zile. Joi am fost foarte aproape să pierd meciul. Am pierdut multă energie în ultimele zile. Însă în finală am fost surprins să-mi văd energia la nivel înalt, după ce am scăpat de virus. Nu am jucat la cel mai înalt nivel al meu în această săptămână. Îi felicit şi pe adversarii mei care au jucat foarte agresiv împotriva mea, în special Rublev. Această săptămână a fost foarte specială, pentru că am trăit multe lucruri diferite", a adăugat "Nole"'.

Novak Djokovic l-a învins duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe bulgarul Grigor Dimitrov, în finala turneului de la Paris-Bercy, ultimul de categoria Masters 1.000 din acest an.

Acesta al 70-lea "Big Title" (competiţii de Mare Şlem, Masters 1.000 şi Turneul Campionilor) cucerit de Djokovic, care domină ierarhia titlurilor majore, în care îi devansează pe spaniolul Rafael Nadal (59) şi pe elveţianul Roger Federer (54).

Sârbul are în palmares 24 de titluri de Mare Şlem (record), 40 de categoria Masters 1.000 (record) şi şase obţinute la Turneul Campionilor (ATP Finals), unde împarte în prezent recordul de victorii cu Federer.

Djokovic ocupă în schimb poziţia a treia, cu 97 de succese, în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe trofee cucerite în circuitul ATP, după americanul Jimmy Connors (109) şi elveţianul Roger Federer (103).

Ediţia din acest an a Turneului Campionilor se va desfăşura între 12 şi 19 noiembrie la Torino (Italia), în timp ce faza finală a Cupei Davis va avea loc în perioada 21-26 noiembrie la Malaga (Spania).

