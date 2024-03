”Bomba” anului în tenis. Novak Djokovic, eliminat la Indian Wells de un puști de 20 de ani apărut de nicăieri

Cea mai mare surpriză a începutului de an în circuitul ATP este eliminarea liderului mondial Novak Djokovic în turul al treilea al turneului de la Indian Wells.

Sârbul a fost învins surprinzător de italianul Luca Nardi (20 de ani, locul 123 mondial), care s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, obținând cea mai importantă victorie a carierei.

De menționat faptul că Luca Nardi fusese eliminat de la Indian Wells în calificări, însă a intrat pe tablou ca ”lucky loser”.

Luca Nardi va evolua astfel în optimi cu americanul Tommy Paul.

