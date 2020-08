Djokovici a anuntat ca va participa la Western & Southern Open si la US Open

"Sunt bucuros sa confirm ca voi participa la Western & Southern Open si la US Open in acest an. Nu fost o decizie usoara, avand in vedere toate obstacolele si provocarile, insa perspectiva de a concura din nou ma incanta. Ne vedem curand, New York", a scris Djokovici pe Facebook Turneul de la Cincinnati se va desfasura in perioada 22-28 august, la New York, fiind urmat de US Open, din data de 31 august.Djokovici va face sambata deplasarea la New York.