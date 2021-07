COSR-ul se revolta! Ce decizie s-a luat in cazul jucatoarelor de tenis care s-au retras de la JO: "Prejudicii financiare si de imagine"

Intr-un comunicat postat pe facebook, cei de la COSR au anuntat ca vor analiza cazul creat, fiind vorba de prejudicii de imagine si financiare la mijloc:"Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a decis astazi in sedinta Comitetului Executiv analizarea situatiei create in urma retragerii jucatoarelor de tenis din Echipa Olimpica Team Romania.In data de 20.06.2021, Federatia Romana de Tenis a informat COSR ca Simona Halep Irina Begu sunt accidentate si este necesara retragerea lor din Echipa Olimpica pentru JO Tokyo 2020.Ulterior, Ana Bogdan devenit eligibila pentru competitia olimpica, dar a renuntat la participare.Din motive justificate, tinand cont de prejudiciul de imagine si cel financiar, Comisia Tehnica Olimpica pentru Sportul de Performanta, Comisia Medicala si Comisia de Etica vor analiza cazul creat si vor inainta concluziile Comitetului Executiv.Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a sprijinit si finantat in acest ciclu olimpic Federatia Romana de Tenis pentru pregatirea componentilor Lotului Olimpic.Participarea sportivilor romani in competitia olimpica de tenis mai este posibila dupa validarea locurilor cota. Astfel, dublul feminin Monica Niculescu Raluca Olaru este eligibil pentru a participa la Jocuri iar Horia Tecau si Florin Mergea asteapta un wild-card din partea Federatiei Internationale. Data limita de acordare, 5 iulie 2021".