Suporterii Olympique Lyon au sarbatorit in strada calificarea echipei in semifinalele Ligii Campionilor

Sambata seara, numerosi suporteri s-au strans in barurile din Lyonul vechi pentru a urmari meciul de la Lisabona. La finalul partidei, in zona Place des Terreaux fanii si-au aratat bucuria atuncand cu petarde si folosind fumigene si focuri de artificii in Piata Bellecour. Politistii au intervenit pentru a calma situatia.Suporterii au scandat pana tarziu in noapte, mentioneaza L'Equipe.Manchester City a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa, sambata, la Lisabona, cu scorul de 3-1 (1-0), de Olympique Lyon. Echipa franceza este pentru a doua oara in penultimul act, dupa editia 2009/2010.