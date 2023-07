Lacrimi și durere după finala Wimbledon. De la Simona Halep nu s-a mai întâmplat așa ceva FOTO

Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova (42 WTA) a câştigat primul titlu de Mare Şlem din carieră, impunându-se sâmbătă în finala turneului de tenis de la Wimbledon în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în faţa tunisiencei Ons Jabeur, a şasea jucătoare a lumii, informează AFP.

Vondrousova, în vârstă de 24 de ani, se afla la a doua sa finală de Mare Şlem, după cea pierdută în 2019 la Roland Garros în faţa lui Ashleigh Barty, dar nu câştigase decât două meciuri pe iarbă în cariera sa până la participarea la Wimbledon anul acesta.

La rândul ei, Ons Jabeur se afla în căutarea primului său titlu de Mare Şlem, jucând a doua finală consecutivă la Wimbledon, după cea pierdută în faţa kazahei Elena Rîbakina, pe care a învins-o la ediţia din acest an în sferturi de finală. Anul trecut, tunisianca a fost finalistă şi la US Open.

Ons Jabeur a recunoscut la final, în lacrimi, că e cel mai dureros moment din cariera ei, tunisianca fiind prima tenismenă de la Simona Halep încoace care pierde primele sale trei finale de Grand Slam.

Ons Jabeur breaks down in tears as she receives her trophy.

The crowd gave her a huge standing ovation.

Heartbreak two years in a row, but Ons’ moment in the sun will come.

