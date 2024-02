Instrumentul bazat pe inteligență artificială care aprinde internetul. "E din altă lume/ Va lăsa milioane de oameni fără slujbe" VIDEO

Start-up-ul OpenAI a anunțat lansarea unei aplicații care poate genera videoclipuri printr-o simplă comandă sub formă de text.

Noul instrument anunțat în seara zilei de joi, 15 februarie, a fost botezat Sora, după cuvântul japonez „cer”, și poate produce imagini realiste de până la un minut, care respectă instrucțiunile utilizatorului atât cu privire la subiect, cât și la stil.

Potrivit unei postări pe blogul companiei, modelul este, de asemenea, capabil să creeze un videoclip bazat pe o imagine statică sau să extindă filmările existente cu material nou.

„Învățăm inteligența artificială să înțeleagă și să simuleze lumea fizică în mișcare, cu scopul de a antrena modele care îi ajută pe oameni să rezolve probleme care necesită interacțiune în lumea reală”, se arată pe blog.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf