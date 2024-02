De ce a ales producătorul de cauciucuri Nokian Oradea pentru o investiție de 650 de milioane de euro: „Am avut 90 de criterii de selecție”

Producătorul de cauciucuri Nokian realizează la Oradea una dintre cele mai mari investiții din România: o fabrică de 650 de milioane de euro. Susanna Tusa, director general al fabricii din Oradea şi vicepreşedinte al Nokian Tyres Romania Operations a explicat pentru Bihoreanul de ce a fost aleasă Oradea pentru această investiție.

„În cadrul companiei, deciziile importante se bazează pe analize amănunţite şi pe o bună planificare, şi aşa s-a întâmplat şi în cazul fabricii din Oradea. Am analizat peste 40 de locaţii din diferite ţări ale Europei, inclusiv, de pildă, din Polonia şi Portugalia. Am avut 90 de criterii de selecţie, grupate în 6 mari categorii: talentele, mediul de afaceri, infrastructura, piaţa imobiliară şi accesul la utilităţi, costurile operaţionale şi riscurile. În final, a devenit clar că Oradea este cea mai bună alegere. Am apreciat şi implicarea oficialilor locali şi, de altfel, simţim că aici suntem foarte bine primiţi”, a explicat Susanna Tusa.

Potrivit reprezentantei Nokian, suprafaţa totală a terenului pe care compania îl are la Oradea este de aproape 54 de hectare. „Pe lângă unitatea de producţie în sine, construim aici şi un centru logistic pentru stocarea şi distribuţia anvelopelor, precum şi clădiri utilitare şi administrative. În total, suprafaţa construită este de 100.000 mp”, a mai spus Tusa.

Lucrările, care au început în mai 2023, ar urma să fie gata în acest an. Compania a început deja să facă recrutarea personalului și promite salarii care pornesc de la 5.700 de lei net.

„În final vom crea 550 de locuri de muncă. Noi şi angajaţii noştri vom folosi serviciile locale, ceea ce va duce la crearea şi mai multor locuri de muncă în Oradea şi în zonă, ceea ce înseamnă un impuls pentru economia locală şi dezvoltarea comunităţii. Vrem să îi inspirăm şi pe alţii prin propriul nostru exemplu şi ne ghidăm după principiile culturii finlandeze, în care grija, respectul şi dialogul sunt esenţiale”, a mai declarat reprezentanta Nokian pentru Bihoreanul.