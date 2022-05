A murit Ioana - Antonia, fata accidentata in parcarea AFI din Bucuresti

Reamintim, un grav accident de circulatie s-a petrecut la inceputul lunii aprilie intr-o parcare a unui mall din Bucuresti. Un barbat care conducea un SUV a scapat masina de sub control si a izbit puternic un alt autoturism care cauta iesirea din parcare. In masina lovita se aflau doua persoane, Ioana-Antonia impreuna cu sotul ei.Antonia, a fost gasita pe partea pasagerului de catre echipajele de salvaere, in stare grava si transportata de urgenta la spital. Aceasta si a decedat chiar de ... citeste toata stirea