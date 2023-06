Campionatul European al Vatmanilor, editia a X-a, va fi gazduit, in premiera nationala, de Oradea, incepand de astazi, 2 iunie. In competitie vor concura 25 de echipe din 19 tari.Potrivit informarii organizatorilor - societatea de transport public local OTL SA, in calitate de gazda -, echipa de vatmani oradeni va concura cu echipele din Hanovra (campioana en-titre), Barcelona, Basel, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Debrecen, Dresda, Dublin, Florenta, Goteborg, Kiev, Kosice, Leipzig, Malaga, ... citeste toata stirea