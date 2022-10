O galerie de-o noapte, arta pentru totdeauna - One Night Gallery

Prima editie a One Night Gallery la Oradea, si cea cu numarul 22 la nivel national, a avut loc sambata seara, in Cetatea Oradea.Ca parte a strategiei de extindere si de popularizare a scenei de new media art la nivel national, One Night Gallery s-a bucurat sa adauge Oradea pe harta sa.Artistii acestei editii au fost studioul vizual Les Ateliers Nomad, care au transformat celebrul monument arhitectonic din secolul XIV intr-un spatiu al explorarii, jocului si interactiunii, datorita ... citeste toata stirea