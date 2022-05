Profitand de o audiere la tribunal - Alexei Navalnii critica "razboiul stupid" al "nebunului" de Putin in Ucraina

Alexei Navalnii, liderul opozitiei ruse, aflat in inchisoare, l-a criticat vehement pe presedintele Vladimir Putin, catalogandu-l pe seful Kremlinului drept un nebun care a inceput un "razboi stupid" in care macelareste oameni nevinovati atat din Ucraina, cat si din Rusia, scrie Reuters.Navalnii s-a folosit de discursul sau de marti, 24 mai, in fata unui tribunal din Moscova pentru a lansa un atac dur la adresa lui Putin si a razboiului - un rar act public de disidenta intr-o tara in care ... citeste toata stirea