Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu'' Oradea - Donare de sange

Viitorii politisti de frontiera au donat sange, ieri, constienti de importanta unui astfel de demers pentru cei aflati in suferinta.73 de elevi din cadrul Scolii de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea, sprijiniti de conducerea institutiei de invatamant, au participat, ieri, la o activitate umanitara de donare de sange. Avand in vedere rolul extrem de important al acestor campanii pentru refacerea rezervelor de sange in spitalele din Romania si constienti de faptul ... citeste toata stirea