Universitatea din Oradea - Gazda a International Robotics Championship

Timp de o luna, cele mai iscusite minti din 13 licee oradene s-au intalnit la Biblioteca Universitatii din Oradea, pentru a invata cum sa creeze un robot de la zero.Programul de pregatire intensiva a fost compus din 8 workshopuri, unde grupul de experti si fosti campioni in robotica i-au initiat pe liceeni in tainele roboticii."International Robotics Championship revine cu a 12-a editie", spune s.l. dr. ing. Flaviu Birouas, "iar asta e deja in sine o performanta". Mentorii si organizatorii ... citește toată știrea