Patrick Mouratoglou, după ce Simona Halep i-a răspuns Serenei Williams: ”Sunt cu ochii pe ea. O fi valabil și invers?”

Simona Halep a obținut o reducere a suspendării pentru dopaj la TAS și poate reveni oricând în circuitul feminin.

La momentul în care s-a aflat că Halep a fost depistată pozitiv cu substanțe interzise, Serena Williams a avut o reacție ironică și a scris pe twitter ”8 e o cifră mai bună”, aluzie la faptul că titlul câștigat de Serena la Wimbledon în 2019 ar trebui să îi fie atribuit ei, nu româncei.

Simona Halep a fost întrebată ce mesaj are pentru Serena Williams, ca urmare a acelui episod.

"Nu am absolut nimic să-i transmit. Nu am absolut nimic de transmis pentru că nu am luat absolut nimic negativ. Fiecare e liber să declare orice dorește. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea.

Pot să spun că m-au motivat zi de zi să arăt adevărul, iar cei care m-au susținut au fost mult mai mulți și mult mai importanți.

Eu sunt bine, sunt împăcată sufletește pentru că știu că nu am făcut absolut nimic, s-a și dovedit acest lucru. Am foarte mulți oameni care mă apreciază și mă susțin necondiționat. Cu ei pot să fac treabă din nou", a spus Simona Halep, la revenirea în țară.

Patrick Mouratoglou, antrenorul care a colaborat cu ambele tenismene, a avut o postare pe Instagram în care a amintit de Serena Williams, despre care s-a spus chiar că a avut o relație sentimentală cu francezul.

"Atunci când joacă Serena, sunt cu ochii pe ea. O fi valabil și invers?", s-a întrebat Mouratoglou, alături de un scurt filmuleț făcut în trecut, la Australian Open.

