Priorități sustenabile: cum investește în protecția climei și a resurselor

Sustenabilitatea este o componentă esențială a tuturor inițiativelor PENNY, un angajament puternic în toate practicile (de la faza de proiect până la implementare) pentru a respecta mediul și a gestiona optim resursele. De-a lungul timpului, PENNY a pus accentul pe dezvoltarea și comunicarea sustenabilității, lansând inițiative cheie gândite pentru piața națională și desfășurând proiecte sub cei trei piloni cheie: Sortiment sustenabil; Energie, climă și resurse; Angajați și societate.

Pilonul Energie, climă și resurse se referă la optimizarea consumului de energie în cadrul operațiunilor sale, la promovarea energiei regenerabile și reducerea emisiilor de carbon la nivelul activității întregii companii. În cadrul PENNY (atât în magazine, dar și în centrele logistice sau în sediul central al companiei) sunt implementate măsuri pentru gestionarea eficientă a resurselor, pentru reducerea cantității de deșeuri, măsuri care încurajează reciclarea ambalajelor, dar și comportamentul responsabil față de resurse, precum apa, și mediu în rândul angajaților.

În vederea atingerii obiectivelor asumate sub pilonul Energie, climă și resurse, PENNY continuă responsabil dezvoltarea programelor de eficiență energetică, desfășoară parteneriate specifice, ce vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor de sustenabilitate, susține și dezvoltă sisteme de digitalizare și inovare tehnologică ce contribuie la gestionarea optimă a resurselor și a aspectelor legate de mediu, construiește și operează magazine prietenoase cu mediul și eficiente din punct de vedere energetic, certificate conform standardului BREEAM in Use.

Ads

Specific, PENNY și-a setat obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2040. În ultimul an de raportare, 2022, progresele înregistrate aduc compania cu un pas mai aproape de acest obiectiv:

Reducerea cu 11% a emisiilor de CO2-eq;

Scăderea cu 6% a consumului specific de energie electrică;

Producția internă a 6.242 MWh de energie verde cu 64 sisteme de panouri fotovoltaice;

Nici un magazin propriu nu este încălzit pe bază de combustibili fosili;

Până acum au fost instalate stații de încărcare pentru mașini electrice în 53 de amplasamente;

Drumul către sustenabilitate este unul pe termen lung și complex. De aceea, fiecare pas pe care îl facem astăzi înseamnă responsabilitatea de a avea un viitor mai verde și să explorăm soluții care să se simtă în mod real la nivelul întregii societăți. Prin intermediul inițiativelor sale durabile și a angajamentului față de comunitate, PENNY România își propune să demonstreze că un model de afacere sustenabil poate aduce beneficii semnificative atât mediului înconjurător, cât și comunităților locale. Pentru mai multe detalii despre acțiunile și strategia companiei, puteți consulta Raportul de sustenabilitate pentru anul 2022.

Ads