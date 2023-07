Revoltă printre jucătoarele de top: organizatorii Wimbledon, puși la zid. Swiatek, avantajată

Nu toate sunt bune și frumoase la Wimbledon în ceea ce privește organizarea turneului.

Chiar dacă oferă premii fabuloase, nu toată lumea este mulțumită de ceea ce se întâmplă la Wimbledon.

Cea care și-a exprimat frustrarea fățiș în privința organizării meciurilor este Petra Kvitova.

"Am vorbit în vestiar. Nu înțelegem. Kasatkina și Swiatek sunt în turul al treilea și unele nu au terminat turul unu. Ar trebui să pună jucătorii din turul pe terenul central. Este deprimant să aștepți 2 zile pentru a juca. Se poate întâmpla la Wimbledon, dar este enervant", a declarat Petra Kvitova, dublă câștigătoare la Wimbledon.

Una dintre jucătoarele care a avut nevoie să aștepte patru zile pentru a juca primul tur la Wimbledon este Bianca Andreescu. Ea a învins-o azi pe Anna Bondar, din Ungaria.

I’ve been saying this for a long time. By far #Wimbledon is the worst tournament out there. A lot of stubborn, an old tradition people running the tournament. https://t.co/EalLyNwExF