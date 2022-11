Florentin Petre a fost demis de la Ceahlaul

Noua infrangere inregistrata sambata de gruparea pietreana de fotbal CSM Ceahlaul, 1-3, in Liga a treia, a produs un adevarat soc pe banca tehnica a galben-negrilor.Diriguitorii taberei de pe platoul Borzogheanului si antrenorul Florentin Petre au incheiat colaborarea, ieri, 7 noiembrie. Intelegerea intre cele doua parti fusese parafata in luna ianuarie. Contractul dintre cele doua parti ar fi trebuit sa se incheie abia in luna iunie a anului viitor, 2023. Pe cale amiabila, despartirea s-a ... citeste toata stirea