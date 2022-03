Barbat de 71 de ani, cazut 40 de metri in gol de pe varful Lespezi din Fagaras. A fost solicitat si un elicopter SMURD

Un grav accident montan a avut loc sambata, in Muntii Fagaras. Un barbat a cazut de pe Varful Lespezi, aproximativ 40 de metri. UPDATE: Victima a fost recuperata de elicopterul SMURD - 335 Targu Mures. Barbatul va fi dus la un spital din Sibiu.Stirea initiala:Accidentul a avut loc in jurul orei 12. "Este vorba despre o persoana de sex masculin, de 71 ani, care a cazut aproximativ 40 m de pe varful Lespezi. Are o fractura de membru inferior. Actionam cu noua salvatori montani de la baza de ... citeste toata stirea