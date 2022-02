Masculul de ciocanitoare pestrita mare, una dintre cele mai inteligente pasari, surprins in Piatra Craiului VIDEO

Considerata a fi, ca si suratele ei, una dintre cele mai inteligente pasari din lume, ciocanitoarea pestrita mare se adapteaza foarte usor, fiind intalnita in padurile de foioase si conifere, in sate, orase, parcuri si gradini. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva o prezinta intr-o imagine imortalizata in Parcul National Piatra Craiului, iarna. Ciocanitoarea este considerata de unii biologi ca fiind prima ca inteligenta dupa corb, iar Dendrocopos major - ciocanitoarea pestrita mare - se ... citeste toata stirea