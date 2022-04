Finalele Cupei Romaniei se joaca in Bucuresti

Prin decizia Comitetului Executiv din 27 aprilie 2022, finala Cupei Romaniei, editia 2021-2022, se va disputa pe stadionul Giulesti. Partida este programata joi, 19 mai 2022, de la ora 20:30. Ultimul act al competitiei este gazduit din nou de Capitala dupa o pauza de 4 ani. In 2018, Craiova o invingea pe Hermannstadt cu 2-0.Competitia se afla in faza semifinalelor, in mansa tur inregistrandu-se urmatoarele rezultate: FC Voluntari - FC Arges 2-0 si Sepsi - Universitatea Craiova 2-1. Returul se ... citeste toata stirea