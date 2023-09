In preliminarii pentru EURO, ca acum, sau in campanii pentru World Cup ori de Liga Natiunilor, formatele recente propun un calendar competitional destul de incarcat. In cateva randuri, am avut situatia din prezent, de a disputa pe teren propriu doua partide consecutive, la numai cateva zile distanta una de cealalta. Cum s-a descurcat nationala noastra? De fiecare data am obtinut doar 3 puncte din 6 posibile!In ordine cronologica inversa, chiar anul trecut, in Liga Natiunilor, am fost in acest ... citeste toata stirea