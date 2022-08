Statul scumpeste carburantii. Vezi cum

In timp de francezii si bulgarii doresc coborarea nivelului accizelor platite de companiile petroliere pentru produse, in vederea ieftinirii lor la pompa, guvernul roman nici nu scade nivelul TVA si nici nu se gandeste la reducerea accizelor. Mai mult, guvernantii doresc supraimpozitarea companiilor cu profit extraordinar.

Desi Romania este una dintre tarile cu cea mai mica pondere a accizelor in pretul carburantilor, de 46%, preturile la benzina si motorina raman la nivel european, in timp ce salariile nu se compara cu cele din restul tarilor membre.

Pretul carburantilor este determinat, in primul rand, de nivelul cotatiilor Platts, adica a nivelului preturilor benzinei si motorinei la bursa de la Rotterdam. Aceasta cotatie este influentata, la randul sau, de pretul barilului de petrol brent. In ultimele luni, atat Platts, cat si pretul petrolului au cunoscut un trend ascendent, iar moneda europeana s-a depreciat profund fata de dolar, moneda in care se calculeaza cotatiile titeiului.

Un alt element important pentru Romania este nivelul cursului leu-euro, moneda nationala depreciindu-se cu peste 4 procente de la inceputul anului. Daca, in luna ianuarie, cursul mediu era de 4,3724 lei/euro, in august, media a atins 4,5190 lei/euro. In aceeasi perioada, leul a pierdut 8,3 procente in fata dolarului.

Nivelul accizelor si a taxei pe valoare adaugata sunt alte elemente importante. Cu un TVA de 24%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeana, si un accize de 421,19 euro/1.000 litri la benzina si 302,51 euro/1.000 litri la motorina, ponderea taxelor in pretul de la pompa a variat de la inceputul anului. Daca, in luna ianuarie, datorita cursului de schimb euro/dolar si a pretului mai redus al cotatiilor Platts si, implicit, a barilului de petrol, ponderea taxelor si accizelor in pretul de la pompa era de aproape 52%, in luna august aceasta a scazut pana la 45,52%.

