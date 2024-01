Cristian Logofătu (Bittnet) la Quarterly Report: ”Avem 16 ani de creștere neîntreruptă”

Cristian Logofătu, Co-fondatorul Bittnet, a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, despre rezultatele companiei, punctând creșterea impresionantă care s-a menținut în toți cei 16 ani de activitate.

Cristian Logofătu a trecut în revistă cele mai relevante cifre pentru a scoate în evidență traiectoria puternic ascendentă.

”Business-ul continuă să înregistreze o creștere semnificativă dacă ne uităm la ultimele 9 luni, de altfel ca în ultimii 16 ani. Vă readuc aminte că avem 16 ani de creștere neîntreruptă, fără dubiu anul acesta va fi semnificativ peste anul trecut. Până la 9 luni, am ajuns la aproape 280 de milioane cifră de afaceri, față de cele 200 de anul trecut. Marja brută a crescut și ea semnificativ, cu 67%, și atât EBITDA cât și profitul operațional au continuat o traiectorie foarte puternic ascendentă și în comparație cu anul trecut, și dacă ne uităm doar punctual față de șase luni. Doar în trimestrul trei vedem 10 milioane de lei creștere EBITDA și aproape 7 milioane de lei de profit operațional doar în cursul trimestrului trei. Ce mai vine peste asta, 7 milioane de cash flow operațional, peste 90 de milioane activul net contabil”, a spus Co-fondatorul Bittnet pe scena Quarterly Report.

Cristian Logofătu a vorbit, ulterior, despre business-urile din grup, adăugând că totul se desfășoară în direcția țintită.

”Cu alte cuvinte, indicatorii merg în direcția pe care o țintim. Dacă e să ne uităm la lucrurile non-financiare, ce s-a mai întâmplat în această perioadă. În business-ul de educație care a fost poate cel mai tare afectat în cursul acestui an de reducerile de buget ale marilor companii de global tech, în businessul de educație am fost selectați ca unul dintre opt furnizori pentru un proiect de training pentru următorii doi ani, care are un buget de 36 de milioane de euro. În business-ul de Cloud & Infrastructure, am accelerat integrarea companiei DW, din care cumpărasem anterior doar 70%, văzând evoluția lor pentru anul acesta, am considerat că e important să ne grăbim cu integrarea, așa că recent am anunțat și achiziția de restul de 30%. În business-ul de Platforms, Elian a făcut prima lor achiziție, cel mai important concurent s-a alăturat lupului nostru, împreună țintesc de la 18 milioane anul acesta, la aproximativ 30 de milioane anul viitor. E o companie pe care am cumpărat-o în 2018, la circa 3-4 milioane cifră de afaceri.

Rămănând în zona de rezultate financiare la nivel de grup, dacă data trecută povesteam că avem un pipeline de 185 de milioane, din acela am livrat deja peste 130. Până acum ne-am bătut capul cu creșterea și continuăm să ne focusăm pe a extrage mai multă profitabilitate”, a mai spus Cristian Logofătu.

Referitor la noile măsurile fiscale cu impact direct asupra sectorului IT, care vor genera o presiune tot mai mare asupra cheltuielilor de personal, Cristian Logofătu a vorbit despre strategia Bittnet.

”Depinde cât de mare ne imaginăm că o să fie această fluctuație. În ultimii ani, am trecut prin niște șocuri legate, într-un fel sau altul, de presiunea salarială. Și, într-o firmă de servicii, natural, cel mai mare cost, în costurile indirecte, sunt oamenii. Pe de altă parte, dacă ne uităm punctual doar la ultimele măsuri, ele au un impact relativ mic fiindcă noi ne-am ferit de-a lungul timpului să aplicăm orice deducere suplimentară. Avem o mică expunere din tranzacția cu Kepler, încă câteva lucruri din Elian, dar la nivel consolidat nu e semnificativ. Acest element cu legislația fluctuantă e ceva de care nu ai cum să te aperi înainte, tot timpul ești reactiv și ne batem capul cu extinderea vânzărilor în afară”, a concluzionat Co-fondatorul Bittnet.

(Momentul Bittnet poate fi urmărit între 1:23:20 - 2:31:40)

