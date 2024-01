Nadal, fascinat de Federer: ce a declarat spaniolul despre marele său rival

Revenit pe teren în acest an după aproape un an de absenţă, Rafael Nadal a vorbit pentru El Pais despre geniul lui Roger Federer, care s-a retras din circuit în urmă cu mai bine de un an şi pe care îl admiră mai mult decât pe oricine.

"Federer a fost perfecţiunea din punct de vedere estetic, al eleganţei şi al tehnicii. Eu am o tehnică foarte bună, foarte multă tehnică, dar tehnica nu este acelaşi lucru cu estetica. Sunt două lucruri diferite. El avea o tehnică incredibilă, făcea lucruri foarte frumoase cu atâta eleganţă, era impresionant. Când am ajuns eu, el era numărul unu în lume şi avea un adversar cu părul lung şi un fizic exuberant. Eleganţă versus războinic. A fost o combinaţie de personalităţi şi stiluri. Iar asta, combinat cu faptul că am jucat atât de multe meciuri pe cele mai mari terenuri, a făcut din rivalitatea noastră ceva care a rămas mai mult decât orice alt duel", a spus Nadal.

"De când mă ştiu, a fost jucătorul care m-a impresionat cel mai mult, care m-a amuzat cel mai mult, care m-a emoţionat cel mai mult. Am fost mai entuziasmat să-l văd pe Federer jucând decât pe Djokovici şi, până la urmă, tenisul este despre emoţie, iar emoţia este cea care te atrage la el", a mai spus Nadal.

Elveţianul Roger Federer a pus capăt, la 23 septembrie 2022, la Londra, unei cariere de legendă, după mai mult de 20 de ani în circuitul ATP. Federer a făcut echipă cu eternul său rival, spaniolul Rafael Nadal, în ultimul meci din carieră, la turneul Laver Cup.

