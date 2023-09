Răzvan Burleanu a lansat un nou proiect la FRF: "Modele de femeie"

Federaţia Română de Fotbal a lansat, luni, campania "Modele de femeie 2023", un proiect care are ca scop principal normalizarea prezenţei femeilor în fotbal şi încurajarea acestora să-şi urmeze pasiunea şi să-şi atingă potenţialul, atât în acest domeniu, dar şi în oricare altă sferă a vieţii.

În cadrul evenimentului de lansare desfăşurat la Casa Fotbalului, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că prin intermediul acestei campanii echipa naţională feminină se angajează să fie un model pentru tinerele femei din România şi din întreaga lume.

"Această campanie 'Modele de femeie' nu înseamnă doar o campanie pentru fotbalul feminin. Asta pentru că dacă vom avea capacitatea să reuşim în fotbal, atunci vom putea recunoaşte că într-adevăr societatea românească şi-a schimbat cu totul abordarea şi perspectivele în ceea ce înseamnă stereotipurile şi la prejudecăţile pe care le întâlnim azi referitor la fotbalul feminin. În momentul de faţă, fotbalul feminin cunoaşte la nivel global cea mai importantă creştere, una exponenţială, aşa cum nu întâlnim nici măcar în fotbalul masculin", a afirmat oficialul.

"În trecut, fotbalul feminin a fost marginalizat din punct de vedere social şi cultural. În anii '90 fetele aveau nevoie de foarte mult curaj pentru a intra pe terenul băieţilor. Fotbalul feminin a suferit din cauza lipsei de vizibilitate, asta înseamnă şi că fetele aveau dreptul să joace pe cele mai proaste terenuri. De aceea când ne uităm la jucătoarele din echipa noastră naţională trebuie să le admirăm curajul şi determinarea, lucruri extrem de importante. Probabil că acum 9 ani am fi putut să umplem această sală cu cele 330 de jucătoare care jucau la vremea respectivă fotbal în România. Acesta era numărul atunci... dar astăzi, astăzi sunt peste 66.000 de fete care joacă fotbal în România. Cu siguranţă avem foarte multe de făcut pentru a putea să avem acelaşi număr de fete ca şi cel al băieţilor", a adăugat Burleanu.

FRF îşi propune ca în maximum 7 ani echipa naţională feminină să dispute un meci cu casa închisă pe Arena Naţională, iar România să găzduiască o finală a Ligii Campionilor la fotbal feminin.

"Noi ne-am asumat ca până în 2026 fotbalul feminin să devină sportul numărul 1 în România între disciplinele feminine de echipă. În următorii trei ani cu siguranţă vom avea stadionul Arcul de Triumf plin la un meci al naţionalei feminine. Dar ceea ce ne-am dori cel mai mult este să umplem Arena Naţională la un meci al fetelor. De asemenea, ne dorim să organizăm în România o finală de Champions League la fotbal feminin. În următorii 5-7 ani eu văd realizabile aceste obiective", a menţionat Răzvan Burleanu.

"Am început fotbalul la 9 ani într-o echipă de băieţi şi am auzit de-a lungul timpului multe lucruri urâte, chiar şi din partea profesorilor. Mi s-a spus că fotbalul nu este pentru fete, că de ce nu stau la cratiţă, dar cu toate astea am fost ambiţioasă şi nu am renunţat. De aceea am şi un palmares destul de bogat, cu multe campionate, cupe şi destule meciuri în Champions League sau în tricoul echipei naţionale. Dorinţa mea este ca în viitor cât mai multe fetiţe să aibă în vederile lor şi opţiunea fotbal. Nu să meargă toate spre fotbal, dar când au de ales între atletism, handbal sau alte sporturi... să fie acolo şi fotbalul ca opţiune", a explicat ea.

O altă jucătoare a României, Ioana Bortan, a afirmat că a început să joace fotbal la 20 de ani, dar acest lucru nu a împiedicat-o să câştige 13 titluri naţionale.

"Eu am făcut sport încă de la 5 ani, însă fotbalul l-am început spre vârsta de 20 de ani. Am trecut de la gimnastică ritmică, atletism, iar la facultate am auzit de fotbalul feminin şi am avut norocul să fiu într-o grupă alături de două fete care îl practicau. Ele m-au invitat la antrenamentele lor şi am zis să încerc. Mi-a fost greu la început, pentru că veneam de la sporturi individuale, dar în cele din urmă am ajuns să câştig 13 titluri în ţară şi să am atâtea meciuri la prima reprezentativă. În ceea ce priveşte inegalitatea de gen nu pot să zic că am trăit un moment atât de negativ încât să mă facă să renunţ la fotbal", a spus Ioana Bortan.

Selecţionerul primei reprezentative feminine, Cristian Dulca, susţine că are în lot jucătoare care pot evolua fără probleme în echipe masculine.

"De când am intrat eu în familia fotbalului feminin lucrurile au evoluat extrem de mult. Dar prin această campanie vizibilitatea va fi mult mai mare. Pentru mine trecerea la fotbalul feminin a fost rapidă, consider că m-am adaptat din mers. Am fost întrebat de multe ori care e diferenţa între fete şi băieţi la fotbal... pentru că sunt primul antrenor care a făcut tranziţia asta de la masculin la feminin... şi am spus mereu că fetele au o ambiţie foarte mare, sunt sensibile. Dar din punct de vedere sportiv nu m-am uitat la faptul că antrenez fete sau băieţi. Le antrenez şi acum la fel ca şi pe băieţi din punct de vedere tehnic şi tactic. Iar intensitatea antrenamentelor se apropie de multe ori de cea a băieţilor. Şi eu pot spune că avem fete care pot juca în echipe de băieţi", a precizat Dulca..

Echipa naţionala feminină de fotbal a semnat campania #modeledefemeie2023, care abordează subiectul egalităţii de gen în lumea fotbalului şi îşi propune să încurajeze şi să susţină femeile şi fetele să înceapă şi să continue să joace fotbal şi nu în ultimul rând, să pună acest subiect pe agenda publică.