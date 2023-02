Dragostea l-a făcut să își piardă capul: directorul Federației de Tenis, acuzat că a cheltuit din bugetul public în interes personal

Astăzi au loc alegeri la Federația Română de Tenis. Scrutinul a fost precedat de un scandal monstru.

George Cosac este candidat pentru un nou mandat la președinția Federației Române de Tenis. El îl acuză pe fostul director geenral, Răzvan Itu, că s-a "înfruptat" din banii federației pentru a-și satisface capriciile sentimentale.

Răzvan Itu este acum în echipa lui Marius Vecerdea, contestarul numărul unu al lui George Cosac.

Cosac a dezvăluit pentru gsp.ro că Itu a comis mai multe șmecherii financiare.

„În 2021, parte din angajații Federației mi-au transmis că au apărut mai multe cheltuieli din banii Federației făcute de domnul Itu în interes personal. M-am întâlnit cu el la o cafenea și i-am adus la cunoștință. Îmi dau lacrimile, îi dau lacrimile. El îmi spune că s-a îndrăgostit și că nu va mai face greșelile astea.

În 2022, se află că se întâmplă câteva lucruri în neregulă. Cei din Federație scăpau destul de greu informațiile. Aveam contractată o firmă de IT să facă un site nou, modern, pentru Federație, și de la 20.900 de euro, cât era contractul, s-a ajuns la aproape 100.000 de euro. Iar site-ul nu e gata.

Am mai descoperit că sunt aproximativ 20 de bilete de avion pentru călătorii în străinătate, achiziționate pe o singură factură. Suma era foarte mare, zeci de mii de euro, pentru a fi vorba de un singur bilet. Când am verificat la agenția care a livrat biletele și am descoperit că, de fapt, domnul Itu, mergea însoțit de asistent managerul în deplasări.

În momentul în care a rămas fără salariu a început să spună că sunt probleme la Federație. Cinci ani cât și-a luat salariu n-a fost absolut nicio problemă. Sunt zeci, sute de mesaje și comunicări în care Vecerdea era dușmanul lui de moarte.

Dar, peste noapte sare în brațele lui Vecerdea, pentru că i-a promis că-l salvează și îi asigură acel salariu de care are nevoie. Președintele și vicepreședinții FRT nu sunt renumerații și nu sunt angajați la Federație. Doar directorul general este remunerat, cu cel mai mare salariu

Ads