Răzvan Lucescu a vorbit despre relația cu tatăl său. Ce a spus antrenorul lui PAOK Salonic

Răzvan Lucescu este un antrenor de succes, care a câștigat nouă trofee în cariera sa, iar astăzi va deveni tehnicianul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului PAOK.

Lucescu a dezvăluit că modelul său a fost tatăl Mircea Lucescu, acum antrenor la Dinamo Kiev.

"Eu îi datorez enorm tatălui meu, datorită lui am avut posibilitatea să fac alegerile mele, nu am fost obligat să fac compromisuri, am putut să fiu independent și asta contează foarte mult. Rapid m-a ajutat să mă desprind de sub pălăria lui. Rezultatele pe care le-am avut atunci, la 36 -37 de ani, mi-au croit propria identitate ca și antrenor și de acolo am luat-o în sus. Dar chiar și așa, până la urmă, modelul de antrenor este tatăl meu pentru că am trăit lângă el, l-am văzut cum a fost, mi-a transmis, conștient sau inconștient, filozofia lui de muncă, de viață, de viață profesională", a povestit Lucescu jr. pentru prosport.ro.

PAOK este pe primul loc în grupa din Conference League din care face parte și va juca diseară contra lui Aberdeen.

