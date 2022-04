Handbalistii si-au luat revansa in fata Sighisoarei

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au castigat sambata, 16 aprilie, cu scorul de 40-35 (20-13), partida din deplasare cu CSM Sighisoara, din etapa a XII-a a play-off-ului de promovare al Diviziei A! Astfel, rosso-nerii si-au luat revansa, dupa ce Sighisoara s-a impus in tur cu scorul de 31-29, in Sala Polivalenta din Resita!Dupa acesta etapa baietii lui Radu Bote si Mihai Rohozneanu au acumulat 30 de puncte si ocupa primul loc in clasament. Si un mic grup de suporteri resiteni a pus ... citeste toata stirea