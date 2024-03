FOREsE SPECIALIZATE din judetul Gorj, chemate pentru a-l cauta pe valceanul despre care se crede ca a cazut in Olt

Astazi, in jurul orei 16.00, dupa numai cateva ore de la momentul in care li s-a solicitat sprijinul, angajatii Serviciului Public Judetean salvamont-salvaspeo Gorj au ajuns in judetul Valcea. Salvamontul din judetul vecin are in dotare echipamente si sisteme specifice de interventie in mediul acvatic si personal specializat pentru utilizarea acestora. Alaturi de pompierii valceni, angajatii ISU ... citește toată știrea