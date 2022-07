Un robot a rupt degetul unui copil de sapte ani la un turneu de șah la Moscova VIDEO

Un robot a fracturat degetul unui băieţel în vârstă de şapte ani în timpul unui turneu de şah la Moscova, relatează presa din Rusia, citată de bbc.com.

“Robotul a fracturat degetul copilului. Bineînţeles că este rău că s-a întâmplat asta”, a declarat Serghei Lazarev, preşedintele federaţiei de şah din Moscova.

În social media au apărut imagini cu momentul în care robotul de şah a fracturat degetul copilului.

Lazarev a declarat că anterior robotul a jucat multe meciuri împotriva oamenilor şi nu au mai existat incidente.

Băiatul a putut continua turneul cu degetul imobilizat.

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands: /

