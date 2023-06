Rodion Cămătaru, pus să aleagă între Steaua și Dinamo: cum a decis fostul mare atacant să îl refuze pe Valentin Ceaușescu

Fostul internațional Rodion Cămătaru, 73 meciuri și 21 de goluri pentru România, a împlinit 65 de ani pe 22 iunie.

Născut la Strehaia, județul Mehedinți, Cămătaru a îmbrăcat la nivel de seniori tricoul echipelor Universitatea Craiova (1974-1986), Dinamo București (1986-1989), Charleroi (1989-90) și Heerenveen (1990-1993).

A fost de două ori campion al României si a cucerit de 4 ori Cupa României cu Universitatea, iar in 1987 a devenit Gheata de Aur a Europei pe când juca la Dinamo. Per total, doar in primul eșalon din România, are 198 de goluri reușite în 378 de meciuri.

Într-un interviu acordat FRF.ro, Rodion Cămătaru a vorbit despre începuturile sale in fotbal. "M-am născut intr-o familie fără posibilități extraordinare, dar am avut un trai decent. Mi-a plăcut fotbalul de mic, băteam mingea pe maidan de la 5-6 ani.

La 14 ani am făcut parte din lotul echipei din Strehaia in Divizia C. Mi-a plăcut fotbalul la maxim, fugeam de acasă, ascundeam echipamentul in geanta. Ai mei nu știau până într-o zi când antrenorul l-a anunțat pe taică-meu de legitimarea mea la club.

În 74 am jucat un amical cu tineretul de la Craiova, am marcat un gol superb si din acel moment mi s-a stabilit viitorul. M-am transferat la Craiova. Nu mi-a fost ușor de la început, la 16-17 ani nu ești chiar copt. Cernăianu a avut încredere in mine, mi-a dat șanse", a povestit Cami.

În 1986, Rodion Cămătaru trecea de la Universitatea Craiova la Dinamo.

"La vremea respectivă, eu nu mai aveam motivație, a trebuit să găsesc altceva. Mi s-a făcut o oferta de nerefuzat la vremea respectivă și mi s-a promis că voi fi lăsat să joc afară. Suporterii dinamoviști m-au asimilat foarte repede, m-au iubit foarte multe, în schimb, oltenilor nu le-a căzut bine.

Să vă spun în premieră un lucru, m-a sunat cineva de la Steaua foarte important ca Valentin Ceaușescu vrea să se vadă cu mine, mă dorea la Steaua. Dar îmi dădusem cuvântul celor de la Dinamo. Nu m-am dus la întâlnirea respectiva".

Cămătaru a fost ales de fanii lui Herenveen drept cel mai bun atacant din istoria clubului. "Fotbalul olandez îi avantajează pe atacanți, se joaca deschis. Am făcut o alegere buna mergând acolo. Și eu m-am gândit de ce m-au ales pe mine, dar cred ca felul meu de a fi, lumea m-a iubit enorm acolo".

