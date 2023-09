Roxana Ciuhulescu face noi dezvăluiri șocante după ce fiica sa a fost operată pe bani din donații, deoarece fostul soț milionar n-a vrut să dea niciun ban

Roxana Ciuhulescu a mărturisit că a stat cu sufletul la gură, mai bine de zece zile, din cauza operației, pe care fiica sa, Ana, din prima căsătorie, a suferit-o.

„Simt că am îmbătrânit 10 ani. Operația a durat 9 ore și recunosc că am fost pregătiți de la bun început pentru că doctorul ne-a spus că poate dura și 16 ore.(…) La început am spus că este o simplă scolioză. Cred că toată lumea suferă de scolioză. Eu, cel puțin, am suferit de scolioză și de cifoză. Când am intrat la liceu măsuram deja un 1,92 metri. Ai mei, toți din familie, foarte înalți. S-ar putea să fi fost și o problemă genetică. Din acest motiv am ajuns în situația asta. Noi am luptat pe toate fronturile. La fiecare șase luni nu făcea decât să crească”, a dezvăluit Roxana Ciuhulescu, în cadrul unei emisiuni tv.

Costurile operației au fost imense, aproximativ 21.500 de euro, iar Roxana Ciuhulescu a dezvăluit că fostul ei soț, afaceristul milionar Mihai Ivănescu nu a contribuit cu niciun ban la intervenția chirurgicală a fiicei lor. Mai mult, el nici nu și-a vizitat fiica la spital.

Pentru a strânge banii necesari, Roxana Ciuhulescu a avut sprijinul lui Vlad Plăcintă, directorul asociației „Salvează o inimă”.

„În urma operației, Ana a crescut cu 7 centimetri. Tatăl ei a sunat-o și întrebat-o cum este, cum se simte și cam atât. Sprijin financiar la această operație nu a avut din partea lui. Doar pensie alimentară îi dă, în rest niciun leu în plus. Pensie alimentară care nu este nici mare, nici mică.

Silviu, soțul meu, și-a dorit foarte mult o fetiță, așa că Ana a fost o binecuvântare pentru el. Prin urmare, Ana este norocoasa. La spital, la ea, cât a fost internată, a fost vizitată de frații ei: Cezar (5 ani) și Tudor (26 ani), fratele cel mare, care este băiatul lui Silviu din căsătoria anterioara. De asemenea, la spital a mai fost și bunica, mama mea, dar și cele patru bune prietene ale ei”, a declarat vedeta, pentru Click!

