Ce spune noul număr 1 mondial din tenisul feminin, care a pierdut finala de la US Open

Arina Sabalenka a afirmat, sâmbătă seară, că finala de la US Open, pierdută în faţa americancei Coco Gauff, a fost de fapt o luptă doar cu sine şi a subliniat că nu este prea tristă, deoarece de luni va fi liderul WTA.

"În primul set, mi-am gestionat bine emoţiile. M-am concentrat asupra mea, nu asupra publicului sau a adversarei mele. Dar în setul al doilea, am început să mă gândesc prea mult şi mi-am pierdut treptat puterea. Apoi, ea a început să se mişte mai bine. Iar eu am ratat multe lovituri uşoare. Vestea bună a fost că am fost eu împotriva mea. Vestea proastă este că încă mă lupt eu cu mine", a spus ea.

Deşi a pierdut, începând de luni, Sabalenka va fi numărul 1 WTA: "Probabil de aceea nu sunt prea deprimată în acest moment. Voi fi, asta e sigur. Sunt foarte mândră de mine, pentru că toţi aceşti ani de muncă grea mi-au permis să devin numărul 1 în lume. Dar, pentru mine, este vorba de a termina anul ca număr 1 mondial, nu de a deveni numărul 1 mondial şi apoi să ajung pe locul 2 în săptămâna următoare. De aceea, rămân pozitivă şi motivată".

Sportiva americană Coco Gauff, locul 6 WTA, a câştigat turneul US Open, învingând-o în finală pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial.

Gauff, în vârstă de 19 ani, s-a impus în finală cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, în două ore şi şase minute.

Coco Gauff a obţinut 3 milioane de dolari, iar Sabalenka 1,5 milioane.

